(Боткина) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1916
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гучков Николай
Рождение ребёнка
1887
Дочь: (Гучкова) София Николаевна
Отец ребёнка: Гучков Николай
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Прохорова (Гучкова) Надежда
Отец ребёнка: Гучков Николай
Рождение ребёнка
23.03.1892
Дочь: Карпова (Гучкова) Вера Николаевна
Отец ребёнка: Гучков Николай
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Висковская (Гучкова) Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Гучков Николай
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Гучков Николай
Рождение ребёнка
1903
Сын: Гучков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Гучков Николай
Смерть
1916