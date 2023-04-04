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(Боткина) Вера

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Боткин Петр Петрович

Мать: Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гучков Николай

Рождение ребёнка
1887

Дочь: (Гучкова) София Николаевна

Отец ребёнка: Гучков Николай

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Прохорова (Гучкова) Надежда

Отец ребёнка: Гучков Николай

Рождение ребёнка
23.03.1892

Дочь: Карпова (Гучкова) Вера Николаевна

Отец ребёнка: Гучков Николай

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1893

Дочь: Висковская (Гучкова) Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Гучков Николай

Рождение ребёнка
1895

Сын: Гучков Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Гучков Николай

Рождение ребёнка
1903

Сын: Гучков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Гучков Николай

Смерть
1916

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