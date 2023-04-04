Висковская (Гучкова) Любовь Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Гучков Николай
Мать: (Боткина) Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Висковский Юрий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шафаревич (Висковская) Любовь Юрьевна
Отец ребёнка: Висковский Юрий Николаевич
Смерть
1975