Висковская (Гучкова) Любовь Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Висковская (Гучкова) Любовь Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Отец

1860 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Гучков Николай

Мать: (Боткина) Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Висковский Юрий Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Висковский Юрий Николаевич

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шафаревич (Висковская) Любовь Юрьевна

Отец ребёнка: Висковский Юрий Николаевич

Смерть
1975

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