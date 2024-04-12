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Висковский Юрий Николаевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

09.12.1894

Дата смерти

14.06.1938

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

1921 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Шафаревич Любовь Юрьевна

Мать ребёнка: Висковская Любовь Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Висковская Любовь Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Висковская Любовь Николаевна

Смерть
14.06.1938
Коммунарка, Moscow, gorod Moskva, Russia
Причина смерти: расстрел
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