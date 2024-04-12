Висковский Юрий Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.12.1894
Дата смерти14.06.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.12.1894
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Шафаревич Любовь Юрьевна
Мать ребёнка: Висковская Любовь Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Висковская Любовь Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.06.1938
Коммунарка, Moscow, gorod Moskva, Russia
Причина смерти: расстрел