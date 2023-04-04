Прохорова (Гучкова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Гучкова) Надежда

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1945

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Гучков Николай

Мать: (Боткина) Вера

Бракосочетание
12.09.1910

Муж: Прохоров Иван

Рождение ребёнка
26.06.1918

Дочь: (Прохорова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Прохоров Иван

Рождение ребёнка
1921

Сын: Прохоров Николай Иванович

Отец ребёнка: Прохоров Иван

Смерть
1945

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