Прохорова (Гучкова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1945
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Гучков Николай
Мать: (Боткина) Вера
Бракосочетание
12.09.1910
Муж: Прохоров Иван
Рождение ребёнка
26.06.1918
Дочь: (Прохорова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Прохоров Иван
Рождение ребёнка
1921
Сын: Прохоров Николай Иванович
Отец ребёнка: Прохоров Иван
Смерть
1945