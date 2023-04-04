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Прохоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1890

Дата смерти

1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1890

Отец: Прохоров Николай

Мать: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Бракосочетание
12.09.1910

Жена: Прохорова (Гучкова) Надежда

Рождение ребёнка
26.06.1918

Дочь: (Прохорова) Вера Ивановна

Мать ребёнка: Прохорова (Гучкова) Надежда

Рождение ребёнка
1921

Сын: Прохоров Николай Иванович

Мать ребёнка: Прохорова (Гучкова) Надежда

Смерть
1927
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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