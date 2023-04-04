Прохоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1890
Дата смерти1927
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1890
Отец: Прохоров Николай
Бракосочетание
12.09.1910
Рождение ребёнка
26.06.1918
Дочь: (Прохорова) Вера Ивановна
Мать ребёнка: Прохорова (Гучкова) Надежда
Рождение ребёнка
1921
Сын: Прохоров Николай Иванович
Мать ребёнка: Прохорова (Гучкова) Надежда
Смерть
1927
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва