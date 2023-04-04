Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Полуэктов Григорий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Прохоров Иван
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
07.01.1892
Дочь: (Прохорова) Тамара
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
25.12.1892
Сын: Прохоров Григорий
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
31.07.1894
Сын: Прохоров Александр
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
14.06.1898
Дочь: (Прохорова) Людмила
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
15.09.1902
Сын: Прохоров Тимофей
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
26.11.1903
Сын: Прохоров Владимир
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Рождение ребёнка
11.12.1905
Дочь: (Прохорова) Татьяна
Отец ребёнка: Прохоров Николай
Смерть
Неизвестно