Прохорова (Полуэктова) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Полуэктов Григорий

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Прохоров Иван

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
07.01.1892

Дочь: (Прохорова) Тамара

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
25.12.1892

Сын: Прохоров Григорий

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
31.07.1894

Сын: Прохоров Александр

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
14.06.1898

Дочь: (Прохорова) Людмила

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Прохоров Тимофей

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
26.11.1903

Сын: Прохоров Владимир

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Рождение ребёнка
11.12.1905

Дочь: (Прохорова) Татьяна

Отец ребёнка: Прохоров Николай

Смерть
Неизвестно

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