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Прохоров Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

1915

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Прохоров Иван

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
01.12.1890

Сын: Прохоров Иван

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
07.01.1892

Дочь: (Прохорова) Тамара

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
25.12.1892

Сын: Прохоров Григорий

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
31.07.1894

Сын: Прохоров Александр

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
14.06.1898

Дочь: (Прохорова) Людмила

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
15.09.1902

Сын: Прохоров Тимофей

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
26.11.1903

Сын: Прохоров Владимир

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Рождение ребёнка
11.12.1905

Дочь: (Прохорова) Татьяна

Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна

Смерть
1915

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