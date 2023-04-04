Прохоров Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти1915
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Прохоров Иван
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1890
Сын: Прохоров Иван
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Рождение ребёнка
07.01.1892
Дочь: (Прохорова) Тамара
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Рождение ребёнка
25.12.1892
Сын: Прохоров Григорий
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Рождение ребёнка
31.07.1894
Сын: Прохоров Александр
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Рождение ребёнка
14.06.1898
Дочь: (Прохорова) Людмила
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Рождение ребёнка
15.09.1902
Сын: Прохоров Тимофей
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Рождение ребёнка
26.11.1903
Сын: Прохоров Владимир
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Рождение ребёнка
11.12.1905
Дочь: (Прохорова) Татьяна
Мать ребёнка: Прохорова (Полуэктова) Татьяна
Смерть
1915