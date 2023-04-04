Прохоров Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прохоров Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Прохоров Яков

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прохоров Сергей

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1860

Сын: Прохоров Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1869

Дочь: Алехина (Прохорова) Анисья

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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