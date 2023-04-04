Прохоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Прохоров Яков
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прохоров Сергей
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1860
Сын: Прохоров Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Алехина (Прохорова) Анисья
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно