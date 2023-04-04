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Боткин Петр Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Боткин Петр Кононович

Мать: Боткина (Постникова) Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Андреева (Боткина) Анна Петровна

Мать ребёнка: Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Остроухова (Боткина) Надежда Петровна

Мать ребёнка: Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Боткина) Вера

Мать ребёнка: Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна

Смерть
1907
Москва, город федерального значения Москва

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