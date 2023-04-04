Боткин Петр Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1907
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Работа или профессия
Неизвестно
купец
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Андреева (Боткина) Анна Петровна
Мать ребёнка: Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Остроухова (Боткина) Надежда Петровна
Мать ребёнка: Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Боткина) Вера
Мать ребёнка: Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна
Смерть
1907
Москва, город федерального значения Москва