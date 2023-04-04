Боткина (Постникова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боткина (Постникова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.09.1805

Дата смерти

18.03.1841

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1805

Отец: Постников Иван Алексеевич

Мать: Постникова Анна Васильевна

Бракосочетание
1825

Муж: Боткин Петр Кононович

Супруг(-а): Анна Ивановна Боткина (Постникова)
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Щукина Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.01.1827

Сын: Боткин Павел Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Фет Мария Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
12.09.1829

Сын: Боткин Дмитрий Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Сын: Боткин Петр Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Рождение ребёнка
17.09.1832

Сын: Боткин Сергей Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Пикулина Анна Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Щукина Елизавета Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Рождение ребёнка
05.01.1837

Сын: Боткин Владимир Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
26.07.1839

Сын: Боткин Михаил Петрович

Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.03.1841
Москва, город федерального значения Москва
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