Боткина (Постникова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.09.1805
Дата смерти18.03.1841
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.09.1805
Бракосочетание
1825
Супруг(-а): Анна Ивановна Боткина (Постникова)
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Щукина Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
14.01.1827
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: Фет Мария Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
12.09.1829
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Боткин Петр Петрович
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
17.09.1832
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Пикулина Анна Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Щукина Елизавета Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
05.01.1837
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Рождение ребёнка
26.07.1839
Отец ребёнка: Боткин Петр Кононович
Смерть
18.03.1841