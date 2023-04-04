Постников Иван Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти1829
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.08.1783
Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Билибина Сусанна Ивановна
Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1803
Сын: Постников Алексей Иванович
Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
18.09.1805
Дочь: Боткина Анна Ивановна
Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна
Смерть
1829