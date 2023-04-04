Постников Иван Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постников Иван Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

1829

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1783

Сын: Постников Петр Иванович

Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Билибина Сусанна Ивановна

Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1803

Сын: Постников Алексей Иванович

Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
18.09.1805

Дочь: Боткина Анна Ивановна

Мать ребёнка: Постникова Анна Васильевна

Смерть
1829
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