Билибина (Постникова) Сусанна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Билибина (Постникова) Сусанна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

1837

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Постников Иван Алексеевич

Мать: Постникова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1808

Сын: Билибин Николай Иванович

Отец ребёнка: Билибин Иван

Рождение ребёнка
1810

Дочь: Прянишникова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Билибин Иван

Рождение ребёнка
1812

Сын: Билибин Иван Иванович

Отец ребёнка: Билибин Иван

Рождение ребёнка
1813

Сын: Билибин Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Билибин Иван

Рождение ребёнка
15.06.1818

Сын: Билибин Иван Иванович

Отец ребёнка: Билибин Иван

Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Билибин Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Билибин Иван

Смерть
1837
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