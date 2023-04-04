Билибина (Постникова) Сусанна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смерти1837
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Рождение ребёнка
1808
Отец ребёнка: Билибин Иван
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Прянишникова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Билибин Иван
Рождение ребёнка
1812
Отец ребёнка: Билибин Иван
Рождение ребёнка
1813
Отец ребёнка: Билибин Иван
Рождение ребёнка
15.06.1818
Отец ребёнка: Билибин Иван
Калуга, город Калуга, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Билибин Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Билибин Иван
Смерть
1837