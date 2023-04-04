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Прянишникова (Билибина) Елизавета Ивановна
Прянишникова (Билибина) Елизавета Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1810
Пол
Женский
Отец
Билибин Иван
1782 г.р.
Мать
Билибина (Постникова) Сусанна Ивановна
Около 1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец:
Билибин Иван
Мать:
Билибина Сусанна Ивановна
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