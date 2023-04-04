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(Билибина) Екатерина Ивановна
(Билибина) Екатерина Ивановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Билибин Иван
1782 г.р.
Мать
Билибина (Постникова) Сусанна Ивановна
Около 1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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Биография
Биография
Источники
Источники
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Билибин Иван
Мать:
Билибина Сусанна Ивановна
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