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Билибин Иван Иванович
Билибин Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1812
Дата смерти
1814
Пол
Мужской
Отец
Билибин Иван
1782 г.р.
Мать
Билибина (Постникова) Сусанна Ивановна
Около 1789 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЮГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец:
Билибин Иван
Мать:
Билибина Сусанна Ивановна
Смерть
1814
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