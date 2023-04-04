Постникова (Болдырева) Анна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиОколо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1783
Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1789
Дочь: Билибина Сусанна Ивановна
Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1803
Сын: Постников Алексей Иванович
Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
18.09.1805
Дочь: Боткина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич
Смерть
Около 1834