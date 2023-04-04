Постникова (Болдырева) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Постникова (Болдырева) Анна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Около 1834

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.08.1783

Сын: Постников Петр Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1789

Дочь: Билибина Сусанна Ивановна

Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
1803

Сын: Постников Алексей Иванович

Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич

Рождение ребёнка
18.09.1805

Дочь: Боткина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Постников Иван Алексеевич

Смерть
Около 1834
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