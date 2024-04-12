Боткин Михаил Петрович
Место рождения
Дата рождения26.07.1839
Дата смерти22.01.1914
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1839
Отец: Боткин Петр Кононович
Мать: Боткина Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Artiste
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Смерть
22.01.1914
Похороны
Неизвестно
: Cimetière NovodevichySaint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg fédérale City, Fédération de Russie Terrain: Lane 9, l'article 10, obélisque blanc