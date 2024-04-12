Боткин Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боткин Михаил Петрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

26.07.1839

Дата смерти

22.01.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.1839

Отец: Боткин Петр Кононович

Мать: Боткина Анна Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Artiste
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Работа или профессия
Неизвестно
художник
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
22.01.1914
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
: Cimetière NovodevichySaint-Pétersbourg Saint-Pétersbourg fédérale City, Fédération de Russie Terrain: Lane 9, l'article 10, obélisque blanc
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