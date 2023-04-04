Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Андреева Анна Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Остроухова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Боткин Петр Петрович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Боткин Петр Петрович