Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боткина (Шапошникова) Надежда Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Андреева Анна Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Петрович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Остроухова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Боткин Петр Петрович

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Боткин Петр Петрович

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