Гучков Ефим Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1859
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Гучков Федор Алексеевич
Мать: Мария Евдокимовна
Бракосочетание
1830
Жена: Гучкова Александра
Рождение ребёнка
1833
Сын: Гучков Иван
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
24.02.1835
Сын: Гучков Николай
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1837
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: ?
Смерть
1859