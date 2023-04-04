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Гучков Ефим Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1859

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Гучков Федор Алексеевич

Мать: Мария Евдокимовна

Бракосочетание
1830

Жена: Гучкова Александра

Рождение ребёнка
1833

Сын: Гучков Иван

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
24.02.1835

Сын: Гучков Николай

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1837

Сын: Гучков Федор Ефимович

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: ?

Смерть
1859
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