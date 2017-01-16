Рудановская, Шторх (Шпет) Марина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудановская, Шторх (Шпет) Марина

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

31.05.1916

Дата смерти

16.01.2017

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1892 г.р.

Муж

1904 г.р.
1905 г.р.

Дети

1937 г.р.
1940 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1916

Отец: Шпет Густав (Густав Болеслав)

Мать: Шпет Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
26.01.1937

Муж: Шторх Сергей

Рождение ребёнка
12.09.1937

Сын: Шторх Алексей

Отец ребёнка: Шторх Сергей

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1940

Дочь: Орловская Елена

Отец ребёнка: Рудановский Вадим

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
15.04.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудановский Вадим

Рождение ребёнка
11.04.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Рудановский Вадим

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудановский Вадим

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.01.2017
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