Рудановская, Шторх (Шпет) Марина
Место рождения
Дата рождения31.05.1916
Дата смерти16.01.2017
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1916
Отец: Шпет Густав (Густав Болеслав)
Мать: Шпет Наталья
Бракосочетание
26.01.1937
Муж: Шторх Сергей
Рождение ребёнка
12.09.1937
Сын: Шторх Алексей
Отец ребёнка: Шторх Сергей
Рождение ребёнка
24.01.1940
Дочь: Орловская Елена
Отец ребёнка: Рудановский Вадим
Рождение ребёнка
15.04.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудановский Вадим
Рождение ребёнка
11.04.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Рудановский Вадим
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудановский Вадим
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.01.2017