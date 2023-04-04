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Шпет Густав (Густав Болеслав)

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Место рождения

Киев, Украинская ССР

Дата рождения

07.04.1879

Дата смерти

16.11.1937

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879

Отец: Кошиц Густав

Мать: (Шпет) Марцелина (Осиповна)

Киев, Украинская ССР
Работа или профессия
Неизвестно
Философ
Работа или профессия
Неизвестно
русский философ, психолог, теоретик искусства, переводчик философской и художественной литературы, педагог.
Бракосочетание
25.01.1904

Жена: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

Супруг(-а): Наталья Константиновна Konstantinovna Шпет (Гучкова)
Рождение ребёнка
31.12.1904

Дочь: Вальтер (Шпет) Ленора

Мать ребёнка: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

Киев, Украинская ССР
Рождение ребёнка
18.10.1908

Дочь: Поливанова (Шпет) Маргарита

Мать ребёнка: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Развод
1912

Жена: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна

Бракосочетание
1913

Жена: Шпет (Гучкова) Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.09.1914

Дочь: Максимова (Шпет) Татьяна

Мать ребёнка: Шпет (Гучкова) Наталья

Рождение ребёнка
31.05.1916

Дочь: Рудановская, Шторх (Шпет) Марина

Мать ребёнка: Шпет (Гучкова) Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.06.1919

Сын: Шпет Сергей

Мать ребёнка: Шпет (Гучкова) Наталья

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
16.11.1937
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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