Шпет Густав (Густав Болеслав)
Место рождения
Дата рождения07.04.1879
Дата смерти16.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1879
Отец: Кошиц Густав
Работа или профессия
Неизвестно
Философ
Работа или профессия
Неизвестно
русский философ, психолог, теоретик искусства, переводчик философской и художественной литературы, педагог.
Бракосочетание
25.01.1904
Супруг(-а): Наталья Константиновна Konstantinovna Шпет (Гучкова)
Рождение ребёнка
31.12.1904
Дочь: Вальтер (Шпет) Ленора
Мать ребёнка: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна
Рождение ребёнка
18.10.1908
Дочь: Поливанова (Шпет) Маргарита
Мать ребёнка: (Крестовоздвиженская (Крестовская)) Мария Александровна
Развод
1912
Бракосочетание
1913
Жена: Шпет (Гучкова) Наталья
Рождение ребёнка
03.09.1914
Дочь: Максимова (Шпет) Татьяна
Мать ребёнка: Шпет (Гучкова) Наталья
Рождение ребёнка
31.05.1916
Дочь: Рудановская, Шторх (Шпет) Марина
Мать ребёнка: Шпет (Гучкова) Наталья
Рождение ребёнка
?.06.1919
Сын: Шпет Сергей
Мать ребёнка: Шпет (Гучкова) Наталья
Смерть
16.11.1937
Колпашево, Колпашевский муниципальный район, Томская область
Похороны
Неизвестно