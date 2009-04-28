(Максимова) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Максимова) Екатерина

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.02.1939

Дата смерти

28.04.2009

Пол

Женский

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939

Отец: Максимов Сергей Александрович

Мать: Максимова Татьяна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
балерина
Образование
Неизвестно
Moscow State Academy of Choreography
Смерть
28.04.2009
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia
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