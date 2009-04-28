(Максимова) Екатерина
Место рождения
Дата рождения01.02.1939
Дата смерти28.04.2009
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1939
Отец: Максимов Сергей Александрович
Мать: Максимова Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
балерина
Образование
Неизвестно
Moscow State Academy of Choreography
Смерть
28.04.2009
Похороны
Неизвестно
Novodevichy Cemetery, Russia