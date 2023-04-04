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Поливанов Константин Михайлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.12.1904

Дата смерти

17.09.1983

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1904

Отец: Поливанов Михаил

Мать: Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) Маргарита

Работа или профессия
Неизвестно
физик и электротехник
Бракосочетание
27.01.1929

Жена: Поливанова (Шпет) Маргарита

Супруг(-а): Маргарита Густавовна Поливанова (Шпет)
Образование
По 1930
высшее, электро-технический факультет
Рождение ребёнка
19.09.1930

Сын: Поливанов Михаил

Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) Маргарита

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.01.1933

Сын: Поливанов Константин Константинович

Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) Маргарита

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
17.09.1983
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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