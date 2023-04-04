Поливанов Константин Михайлович
Место рождения
Дата рождения13.12.1904
Дата смерти17.09.1983
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1904
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) Маргарита
Работа или профессия
Неизвестно
физик и электротехник
Бракосочетание
27.01.1929
Супруг(-а): Маргарита Густавовна Поливанова (Шпет)
Образование
По 1930
высшее, электро-технический факультет
Рождение ребёнка
19.09.1930
Сын: Поливанов Михаил
Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) Маргарита
Рождение ребёнка
17.01.1933
Сын: Поливанов Константин Константинович
Мать ребёнка: Поливанова (Шпет) Маргарита
Смерть
17.09.1983
Похороны
Неизвестно