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Поливанов Михаил

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

10.05.1927

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Поливанов Константин

Мать: Поливанова (Метлова) Агриппина (Глафира)

Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик
Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Поливанова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
13.12.1904

Сын: Поливанов Константин Михайлович

Мать ребёнка: Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Берсенева (Поливанова) Елена Михайловна

Мать ребёнка: Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
10.05.1927

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