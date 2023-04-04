Поливанов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смерти10.05.1927
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Работа или профессия
Неизвестно
инженер-электрик
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Поливанова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
13.12.1904
Сын: Поливанов Константин Михайлович
Мать ребёнка: Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Берсенева (Поливанова) Елена Михайловна
Мать ребёнка: Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна
Смерть
10.05.1927