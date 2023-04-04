Поливанов Константин 1829 — найти родственников по фамилии на Familio

Поливанов Константин

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 1829

умер 13.05.1856

Отец
Поливанов Михаил1800 г.р.
Мать
Поливанова (Константинова) НатальяНеизвестно г.р.
Супруги
Поливанова (Метлова) Агриппина (Глафира)Неизвестно г.р.
Дети
Поливанов Михаил1875 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Поливанов Михаил

Мать: Поливанова (Константинова) Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Метлова) Агриппина (Глафира)

Смерть
13.05.1856

Похороны
15.05.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
1875

Сын: Поливанов Михаил

Мать ребёнка: Поливанова (Метлова) Агриппина (Глафира)

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