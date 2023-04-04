Поливанов Константин
мужской, родился 1829
умер 13.05.1856
ОтецПоливанов Михаил1800 г.р.
МатьПоливанова (Константинова) НатальяНеизвестно г.р.
Супруги
Поливанова (Метлова) Агриппина (Глафира)Неизвестно г.р.
Дети
Поливанов Михаил1875 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1856
Похороны
15.05.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1875
Сын: Поливанов Михаил
Мать ребёнка: Поливанова (Метлова) Агриппина (Глафира)