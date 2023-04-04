Поливанов Матвей Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоливанов Матвей Михайлович

Поливанов Матвей Михайлович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1837

Дата смерти

28.08.1897

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1837

Отец: Поливанов Михаил

Мать: Поливанова Наталья

Рождение ребёнка
08.12.1887

Дочь: Лопухина Наталия Матвеевна

Мать ребёнка: Поливанова Пелагея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
28.08.1897
Похороны
01.09.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург