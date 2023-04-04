Поливанов Матвей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1837
Дата смерти28.08.1897
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1837
Отец: Поливанов Михаил
Мать: Поливанова Наталья
Рождение ребёнка
08.12.1887
Дочь: Лопухина Наталия Матвеевна
Мать ребёнка: Поливанова Пелагея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Поливанова Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
генерал-лейтенант
Смерть
28.08.1897
Похороны
01.09.1897
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург