Поливанова (Константинова) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Константинова) Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1829 г.р.
1837 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Константинов Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Рождение ребёнка
1829

Сын: Поливанов Константин

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Рождение ребёнка
10.08.1837

Сын: Поливанов Матвей Михайлович

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Смерть
Неизвестно

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