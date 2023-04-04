Поливанов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800
Дата смерти08.01.1883
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800
Отец: Поливанов Матвей
Мать: Поливанова Анна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Поливанов Константин
Мать ребёнка: Поливанова Наталья
Рождение ребёнка
17.06.1833
Дочь: Смольянинова Варвара Михайловна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
10.08.1837
Сын: Поливанов Матвей Михайлович
Мать ребёнка: Поливанова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поливанова Наталья
Работа или профессия
Неизвестно
статский советник
Место жительства
Неизвестно
Юрьевецкий уезд, Костромская губ.
Смерть
08.01.1883
Похороны
Неизвестно
с.Пархачев, Юрьевецкий уезд, Костромская губ.