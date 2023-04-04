Поливанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800

Дата смерти

08.01.1883

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1829 г.р.
1833 г.р.
1837 г.р.
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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800

Отец: Поливанов Матвей

Мать: Поливанова Анна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Поливанов Константин

Мать ребёнка: Поливанова Наталья

Рождение ребёнка
17.06.1833

Дочь: Смольянинова Варвара Михайловна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
10.08.1837

Сын: Поливанов Матвей Михайлович

Мать ребёнка: Поливанова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поливанова Наталья

Работа или профессия
Неизвестно
статский советник
Место жительства
Неизвестно
Юрьевецкий уезд, Костромская губ.
Смерть
08.01.1883
Похороны
Неизвестно
с.Пархачев, Юрьевецкий уезд, Костромская губ.
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