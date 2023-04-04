Поливанов Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Матвей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Михаил

Мать: Поливанова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пащенко (Поливанова) Мария

Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорович (Поливанова) Александра

Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: фон Лагс (Поливанова) Татьяна

Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна

Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор
Рождение ребёнка
1800

Сын: Поливанов Михаил

Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна

Рождение ребёнка
1800

Сын: Поливанов Петр

Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна

Смерть
Неизвестно

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