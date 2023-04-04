Поливанов Матвей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поливанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пащенко (Поливанова) Мария
Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорович (Поливанова) Александра
Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: фон Лагс (Поливанова) Татьяна
Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна
Работа или профессия
Неизвестно
секунд-майор
Рождение ребёнка
1800
Сын: Поливанов Михаил
Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна
Рождение ребёнка
1800
Сын: Поливанов Петр
Мать ребёнка: Поливанова (Бартенева) Анна
Смерть
Неизвестно