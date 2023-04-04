Поливанов Константин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смерти?.09.1812
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Поливанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Павел Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Николай Константинович
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Рождение ребёнка
18.08.1784
Сын: Поливанов Александр
Мать ребёнка: Поливанова (Кочукова) Аграфена
Смерть
?.09.1812