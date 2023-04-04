Поливанов Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

?.09.1812

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Поливанов Михаил

Мать: Поливанова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Павел Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Николай Константинович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова (Кочукова) Аграфена

Работа или профессия
Неизвестно
полковник
Рождение ребёнка
18.08.1784

Сын: Поливанов Александр

Мать ребёнка: Поливанова (Кочукова) Аграфена

Смерть
?.09.1812

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