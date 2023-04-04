Поливанова Анастасия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Поливанов Илья
Отец ребёнка: Поливанов Михаил
Рождение ребёнка
1738
Сын: Поливанов Константин
Отец ребёнка: Поливанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Поливанов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поливанов Михаил
Смерть
До 1790