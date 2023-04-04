Поливанова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова Анастасия Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1790

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1735 г.р.
1738 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Поливанов Илья

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Рождение ребёнка
1738

Сын: Поливанов Константин

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Михаил

Смерть
До 1790
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