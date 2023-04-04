Поливанов Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1735

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735

Отец: Поливанов Михаил

Мать: Поливанова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Михаил

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
капитан
Смерть
Неизвестно
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