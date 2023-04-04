Поливанов Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1735
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1735
Отец: Поливанов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Михаил
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
капитан
Смерть
Неизвестно