Поливанов Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Поливанов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Поливанова Анастасия Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поливанов Матвей
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Степановна
Рождение ребёнка
Около 1735
Сын: Поливанов Илья
Мать ребёнка: Поливанова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1738
Сын: Поливанов Константин
Мать ребёнка: Поливанова Анастасия Андреевна
Рождение ребёнка
1740
Сын: Поливанов Андрей
Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Степановна
Смерть
Около 1790