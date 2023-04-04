Поливанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПоливанов Михаил

Поливанов Михаил

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1790

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Дети

Около 1735 г.р.
1738 г.р.
1740 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Поливанов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Поливанова Анастасия Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поливанов Матвей

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Степановна

Рождение ребёнка
Около 1735

Сын: Поливанов Илья

Мать ребёнка: Поливанова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1738

Сын: Поливанов Константин

Мать ребёнка: Поливанова Анастасия Андреевна

Рождение ребёнка
1740

Сын: Поливанов Андрей

Мать ребёнка: Поливанова Евдокия Степановна

Смерть
Около 1790

Мы используем куки для улучшения работы сайта.