Поливанов Александр
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.08.1784
Дата смерти18.10.1845
ПолМужской
Отец
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1784
Отец: Поливанов Константин
Мать: Поливанова Аграфена
Рождение ребёнка
16.08.1816
Сын: Поливанов Константин Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
09.03.1818
Сын: Поливанов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1819
Дочь: Аграфена Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
28.09.1820
Сын: Поливанов Николай Александрович
Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ростовцева Наталья Александровна
Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
18.10.1845