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Поливанов Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.08.1784

Дата смерти

18.10.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1784

Отец: Поливанов Константин

Мать: Поливанова Аграфена

Рождение ребёнка
16.08.1816

Сын: Поливанов Константин Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
09.03.1818

Сын: Поливанов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1819

Дочь: Аграфена Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
28.09.1820

Сын: Поливанов Николай Александрович

Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовцева Наталья Александровна

Мать ребёнка: Поливанова Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поливанова Татьяна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
поручик
Смерть
18.10.1845
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