Поливанова (Губина) Татьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.01.1788
Дата смерти13.11.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1788
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.08.1816
Сын: Поливанов Константин Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр
Рождение ребёнка
09.03.1818
Сын: Поливанов Михаил Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр
Рождение ребёнка
11.07.1819
Дочь: Аграфена Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр
Рождение ребёнка
28.09.1820
Сын: Поливанов Николай Александрович
Отец ребёнка: Поливанов Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ростовцева Наталья Александровна
Отец ребёнка: Поливанов Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поливанов Александр
Смерть
13.11.1822
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Tsentralnyy administrativnyy okrug, Moskva, Moskva, Russia