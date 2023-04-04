Поливанова (Губина) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Губина) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.1788

Дата смерти

13.11.1822

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.08.1816

Сын: Поливанов Константин Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр

Рождение ребёнка
09.03.1818

Сын: Поливанов Михаил Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр

Рождение ребёнка
11.07.1819

Дочь: Аграфена Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр

Рождение ребёнка
28.09.1820

Сын: Поливанов Николай Александрович

Отец ребёнка: Поливанов Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ростовцева Наталья Александровна

Отец ребёнка: Поливанов Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поливанов Александр

Смерть
13.11.1822
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Tsentralnyy administrativnyy okrug, Moskva, Moskva, Russia
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