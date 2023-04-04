Поливанова (Бартенева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Бартенева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Бартенев Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1800

Сын: Поливанов Михаил

Отец ребёнка: Поливанов Матвей

Рождение ребёнка
1800

Сын: Поливанов Петр

Отец ребёнка: Поливанов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пащенко Мария

Отец ребёнка: Поливанов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Григорович Александра

Отец ребёнка: Поливанов Матвей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фон Лагс Татьяна

Отец ребёнка: Поливанов Матвей

Смерть
Неизвестно
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