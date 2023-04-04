Поливанова (Бартенева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Бартенев Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1800
Сын: Поливанов Михаил
Отец ребёнка: Поливанов Матвей
Рождение ребёнка
1800
Сын: Поливанов Петр
Отец ребёнка: Поливанов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пащенко Мария
Отец ребёнка: Поливанов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Григорович Александра
Отец ребёнка: Поливанов Матвей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фон Лагс Татьяна
Отец ребёнка: Поливанов Матвей
Смерть
Неизвестно