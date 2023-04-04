Лопухина (Поливанова) Наталия Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухина (Поливанова) Наталия Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887

Отец: Поливанов Матвей Михайлович

Мать: Поливанова Пелагея

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лопухин Борис Владимирович

Отец ребёнка: Лопухин Владимир Борисович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вяземский Марина Владимировна

Отец ребёнка: Лопухин Владимир Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лопухин Владимир Борисович

Смерть
Неизвестно
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