Лопухина (Поливанова) Наталия Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1887
Отец: Поливанов Матвей Михайлович
Мать: Поливанова Пелагея
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лопухин Борис Владимирович
Отец ребёнка: Лопухин Владимир Борисович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вяземский Марина Владимировна
Отец ребёнка: Лопухин Владимир Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно