Лопухин Владимир Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лопухин Владимир Борисович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.05.1871

Дата смерти

После 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1871

Отец: Лопухин Борис

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лопухин Борис Владимирович

Мать ребёнка: Лопухина Наталия Матвеевна

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Вяземский Марина Владимировна

Мать ребёнка: Лопухина Наталия Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лопухина Наталия Матвеевна

Смерть
После 1940
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