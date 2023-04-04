Лопухин Владимир Борисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.05.1871
Дата смертиПосле 1940
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.05.1871
Отец: Лопухин Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лопухин Борис Владимирович
Мать ребёнка: Лопухина Наталия Матвеевна
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Вяземский Марина Владимировна
Мать ребёнка: Лопухина Наталия Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1940