Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1877

Дата смерти

15.05.1933

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1899

Дочь: (Поливанова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Рождение ребёнка
13.12.1904

Сын: Поливанов Константин Михайлович

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1908

Дочь: Берсенева (Поливанова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Поливанов Михаил

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
15.05.1933

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