Поливанова (Яковлева) Ольга Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1877
Дата смерти15.05.1933
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1899
Дочь: (Поливанова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Поливанов Михаил
Рождение ребёнка
13.12.1904
Сын: Поливанов Константин Михайлович
Отец ребёнка: Поливанов Михаил
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Берсенева (Поливанова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Поливанов Михаил
Смерть
15.05.1933