Поливанов Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поливанов Михаил

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

19.09.1930

Дата смерти

23.01.1992

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1908 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930

Отец: Поливанов Константин Михайлович

Мать: Поливанова (Шпет) Маргарита

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский физик-теоретик, специалист в области квантовой теории поля и теории дисперсионных соотношений, заведующий отделом квантовой теории поля Математическиого института имени В. А. Ст... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1951

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.07.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
25.12.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
23.01.1992
Москва, город федерального значения Москва

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