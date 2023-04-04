Поливанов Михаил
Место рождения
Дата рождения19.09.1930
Дата смерти23.01.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1930
Работа или профессия
Неизвестно
советский и российский физик-теоретик, специалист в области квантовой теории поля и теории дисперсионных соотношений, заведующий отделом квантовой теории поля Математическиого института имени В. А. Ст... Показать все
Рождение ребёнка
04.04.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1951
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.07.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
25.12.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
23.01.1992