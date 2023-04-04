Вальтер Александр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вальтер Осип
Мать: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вальтер (Кестнер) Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вальтер (Кестнер) Любовь
Рождение ребёнка
29.12.1901
Сын: Вальтер Владимир
Мать ребёнка: Вальтер (Кестнер) Любовь
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно