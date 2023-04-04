Вальтер Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вальтер Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

1901 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вальтер Осип

Мать: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вальтер (Кестнер) Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вальтер (Кестнер) Любовь

Рождение ребёнка
29.12.1901

Сын: Вальтер Владимир

Мать ребёнка: Вальтер (Кестнер) Любовь

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно

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