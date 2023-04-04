Вальтер Осип
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вальтер Александр
Мать ребёнка: ?
Работа или профессия
Неизвестно
уехал в Италию
Рождение ребёнка
1850
Сын: Вальтер Анатолий
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1869
Дочь: (Вальтер) Екатерина
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно