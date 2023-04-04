Вальтер Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВальтер Осип

Вальтер Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вальтер Александр

Мать ребёнка: ?

Работа или профессия
Неизвестно
уехал в Италию
Рождение ребёнка
1850

Сын: Вальтер Анатолий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1869

Дочь: (Вальтер) Екатерина

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.