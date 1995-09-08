(Ивинская) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ивинская) Ольга

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Место рождения

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область

Дата рождения

16.06.1912

Дата смерти

08.09.1995

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912

Отец: Ивинский Всеволод Федорович

Мать: не указана

Тамбов, город Тамбов, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Емельянов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пастернак Борис

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Борис

Рождение ребёнка
1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пастернак Борис

Смерть
08.09.1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно

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