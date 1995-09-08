(Ивинская) Ольга
Место рождения
Дата рождения16.06.1912
Дата смерти08.09.1995
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1912
Отец: Ивинский Всеволод Федорович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Емельянов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пастернак Борис
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Борис
Рождение ребёнка
1967
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пастернак Борис
Смерть
08.09.1995
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно