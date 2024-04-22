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Баскаков Василий Трофимов

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

1872 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.

Отец: Баскаков Трофим Фадеев

Мать: Баскакова Агафья Андреева

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
12.11.1889 ст.

Жена: Баскакова Анна Максимова

24(12).11.1889, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
23.05.1896 ст.

Дочь: Елисеева Елена Васильевна

Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
16.05.1899 ст.

Сын: Баскаков Андрей Васильев

Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.

Дочь: Баскакова Анна Васильева

Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.07.1904 ст.

Сын: Баскаков Илья Васильев

Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
И332Оп1Д3_0097.jpg, "Покровская церковь С.Беловка Усманского уезда"
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.

Сын: Баскаков Сергей Васильев

Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
1906, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.

Сын: Баскаков Иоанн Васильев

Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
26.06.1911 ст.

Дочь: Баскакова Ольга Васильева

Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. ГАВО И332Оп1Д4_0084.jpg.
Смерть
Неизвестно
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