Баскаков Василий Трофимов
Место рождения
Дата рождения1872 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872 ст.
Отец: Баскаков Трофим Фадеев
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
12.11.1889 ст.
Жена: Баскакова Анна Максимова
24(12).11.1889, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
23.05.1896 ст.
Дочь: Елисеева Елена Васильевна
Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
16.05.1899 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.
Дочь: Баскакова Анна Васильева
Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.07.1904 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова
И332Оп1Д3_0097.jpg, "Покровская церковь С.Беловка Усманского уезда"
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова
1906, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.
Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
26.06.1911 ст.
Дочь: Баскакова Ольга Васильева
Мать ребёнка: Баскакова Анна Максимова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. ГАВО И332Оп1Д4_0084.jpg.
Смерть
Неизвестно