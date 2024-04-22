Баскаков Андрей Васильев
Место рождения
Дата рождения16.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1899 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
17.05.1899 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда. Ссылки на источники: [1]. стр.134.
Смерть
Неизвестно