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Баскаков Андрей Васильев

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

16.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1899 ст.

Отец: Баскаков Василий Трофимов

Мать: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
17.05.1899 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда. Ссылки на источники: [1]. стр.134.
Смерть
Неизвестно
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