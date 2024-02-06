Баскакова Анна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
12.11.1889 ст.
24(12).11.1889, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
23.05.1896 ст.
Дочь: Елисеева Елена Васильевна
Отец ребёнка: Баскаков Василий Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
16.05.1899 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Василий Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
12.06.1901 ст.
Дочь: Баскакова Анна Васильева
Отец ребёнка: Баскаков Василий Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Василий Трофимов
И332Оп1Д3_0097.jpg, "Покровская церковь С.Беловка Усманского уезда"
Рождение ребёнка
23.10.1906 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Василий Трофимов
1906, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
14.04.1909 ст.
Отец ребёнка: Баскаков Василий Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Рождение ребёнка
26.06.1911 ст.
Дочь: Баскакова Ольга Васильева
Отец ребёнка: Баскаков Василий Трофимов
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. ГАВО И332Оп1Д4_0084.jpg.
Смерть
Неизвестно