Баскакова Ольга Васильева
Место рождения
Дата рождения26.06.1911 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
26.06.1911 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. ГАВО И332Оп1Д4_0084.jpg.
Крещение
29.06.1911 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Баскаков Александр Максимов. Крёстная мать: Паневина Александра Трофимова. Покровская церковь Усманский уезд Тамбо... Показать все
Смерть
Неизвестно