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Баскакова Ольга Васильева

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

26.06.1911 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1872 г.р.

Мать

1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1911 ст.

Отец: Баскаков Василий Трофимов

Мать: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. ГАВО И332Оп1Д4_0084.jpg.
Крещение
29.06.1911 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Баскаков Александр Максимов. Крёстная мать: Паневина Александра Трофимова. Покровская церковь Усманский уезд Тамбо... Показать все
Смерть
Неизвестно
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