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Елисеева (Баскакова) Елена Васильевна

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

23.05.1896 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1896 ст.

Отец: Баскаков Василий Трофимов

Мать: Баскакова Анна Максимова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
25.05.1896 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение: 25.05.1896, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда. [1]. стр.44.
Бракосочетание
04.11.1912 ст.

Муж: Елисеев Василий Тимофеев

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Муж: Елисеев Василий Тимофеев. Покровская церковь. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д4_0136.jpg.
Смерть
Неизвестно
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