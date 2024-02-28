Елисеева (Баскакова) Елена Васильевна
Место рождения
Дата рождения23.05.1896 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
23.05.1896 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния.
Крещение
25.05.1896 ст.
Крещение: 25.05.1896, село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Покровская церковь с.Беловка Усманского уезда. [1]. стр.44.
Бракосочетание
04.11.1912 ст.
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Муж: Елисеев Василий Тимофеев. Покровская церковь. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д4_0136.jpg.
Смерть
Неизвестно