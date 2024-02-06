Елисеев Василий Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1912 ст.
Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Муж: Елисеев Василий Тимофеев. Покровская церковь. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д4_0136.jpg.
Смерть
Неизвестно