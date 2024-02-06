Елисеев Василий Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисеев Василий Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
04.11.1912 ст.

Жена: Елисеева Елена Васильевна

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Муж: Елисеев Василий Тимофеев. Покровская церковь. Покровская церковь. [1]. И332Оп1Д4_0136.jpg.
Смерть
Неизвестно
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