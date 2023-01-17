село Беловка, село Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область (на 2019) — Familio

Беловка

Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Тамбовская губерния, Усманский уезд, Завальская волость
1114. Беловка, село бывшее государственное, дворов 77, жителей 529, церковь православная

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Воронежская область, Верхнехавский район
630274Беловкасело51°54'с.ш.39°48'в.д.M-37-008

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Воронежская область, Верхнехавский муниципальный район, Большеприваловское сельское поселение
20611408106с Беловкасело
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